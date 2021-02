La Fiorentina è tornata in campo questa mattina dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Come riportato da Radio Bruno Toscana, chi ha giocato ieri ha svolto una seduta defaticante: allenamento regolare, invece, per coloro che ieri sono rimasti in panchina.

Questione Franck Ribery: il francese si è allenato a parte anche oggi, senza forzare troppo sulla contrattura che gli ha impedito di giocare contro la squadra di Ranieri. L’obiettivo dello staff medico della Fiorentina è di far rientrare il francese in gruppo nei prossimi giorni, così da averlo a disposizione per la partita di venerdì contro lo Spezia. L’assenza di Ribery anche contro i liguri sarebbe pesante per Prandelli, visto che sia Eysseric che Kouame hanno dimostrato – soprattutto il primo – di non poterlo sostituire degnamente.