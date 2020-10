Fiorentina-Udinese: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovillari, Biraghi; Vlahovic, Callejon.

Udinese (3-5-2): Nicholas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna.

Dopo una delle settimane più tribolate dall’avvento di Iachini, la Fiorentina torna in campo al “Franchi” con l’esigenza di ritrovare a tutti i costi i tre punti: arriva l’Udinese di Gotti, reduce invece da una vittoria sul Parma e appena uno scalino sotto la squadra viola. Assenza pesante quella di Ribery, esordio invece per Callejon: queste le due notizie principali in ottica gigliata mentre i friulani si presenteranno con il grande sogno di mercato De Paul, ancora una volta da avversario. Appuntamento alle 18, agli ordini del sig. Fourneau, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.