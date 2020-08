Fiorentina, UFFICIALE: nuova cessione per Diks. La gioia dell’Aarhus: “Super felici di riaverlo con noi”

Dopo le cessioni di Simonti e Pierozzi alla Pistoiese (LEGGI QUI), la Fiorentina ha annunciato di aver ceduto in prestito Kevin Diks. “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Diks all’Aarhus GF“, questa la nota apparsa sul canale ufficiale gigliato.

A tal proposito, sono arrivate le parole di Peter Christiansen, direttore sportivo del club danese: “Siamo super felici di riaverlo in squadra. Conosciamo le sue qualità dalla scorsa stagione e siamo felici di averlo a disposizione sin dall’inizio della stagione. La sua conferma aumenta la competitività della rosa. Il nostro staff medico ha fatto un buon lavoro per farlo tornare dall’infortunio patito lo scorso anno: siamo dunque davvero soddisfatti di poter avere Diks in forma e per un’altra stagione”.