Fiorentina-West Ham, gli ultimi dettagli sui biglietti

In merito alla vendita dei biglietti per la Finale di Conference League di Praga, Fiorentina comunica che l’attività di invio codici è in atto e proseguirà fino al termine della FASE 1.

Il club viola ha invitato i tifosi che non riescono ad aggiornare i propri dati nel portale INVIOLA ad inviare direttamente una mail con i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, numero InViola card Premium e indirizzo mail valido) all’indirizzo bigliettifinalepraga@acffiorentina.it.

Al fine di gestire nel migliore dei modi l’invio dei codici, Fiorentina chiede ai propri tifosi di ricevere l’aggiornamento dati solo agli aventi diritto a partecipare alla FASE 1, le richieste provenienti dagli aventi diritto della FASE 2 e FASE 3 non saranno prese in esame fino a lunedì 29 maggio.