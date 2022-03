“Firenze la città cucita su misura per Torreira. E’ l’erede più degno di De Sisti e può lasciare un’impronta duratura”

Con le sue prestazioni, con il suo spirito e con il suo modo di far girare la Fiorentina, Lucas Torreira ha conquistato tutti.

“Un giocatore torrenziale e frenetico – le parole sono quelle utilizzate dal giornalista Stefano Cecchi, che oggi ne decanta le lodi su La Nazione – Se De Sisti lo chiamavano Picchio, ovvero «la trottola», per il mulinare continuo in campo, lui ne è l’erede più degno. Un trottolino per niente amoroso con gli avversari, che a Firenze può lasciare un’impronta duratura”.

E ancora: “L’uomo intorno al quale edificare una Fiorentina da piani alti, quelli che nella storia rappresentano l’habitat naturale della squadra. Ancora mille gare in viola dunque caro Lucas. Che Firenze, nel suo rincorrere continuo l’idea del sogno, nel suo non arrendersi mai al banale, sembra proprio essere la città cucita su misura per te“.