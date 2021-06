Firenze Prossima: Incontro con focus su Campo di Marte e stadio. Del Re: “Esiti utili ai fini del concorso di progettazione per il restyling del Franchi”

Avanti con gli incontri pubblici in presenza nei cinque Quartieri per costruire insieme la Firenze Prossima. Giovedì 3 giugno sarà la volta del Quartiere 2 con l’incontro in piazza delle Cure a partire dalle 17.

“L’incontro sul quartiere 2 di Firenze Prossima assume un valore doppiamente significativo in questo momento storico – ha detto l’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re – gli esiti di questo percorso, infatti, non solo confluiranno nel nuovo piano operativo ma saranno anche utili ai fini del concorso di progettazione per il restyling dello stadio e la rigenerazione urbana dell’area di Campo di Marte a cui l’amministrazione comunale sta lavorando. Partiremo dagli orientamenti emersi nella fase di ascolto digitale di Firenze Prossima e affronteremo il tema in modo trasversale in tutti e cinque i tavoli”.