Flachi: “Adesso per la Fiorentina trattenere Amrabat sarà un problema. Il suo è un ruolo ricercato”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, ha toccato vari temi di attualità viola a Italia 7: “Amrabat mi ha sorpreso, ha fatto un grandissimo mondiale in Qatar. Penso che adesso per la Fiorentina trattenere il mediano marocchino sia un problema. Perchè tutti i grandi club cercano questo tipo di calciatori, lui sa fare tutto. Può essere un bene per tutti, ma dipende da ciò che vorrà fare la società gigliata. Sicuramente questo mondiale ha aperto molte possibilità ad Amrabat; anche restare a Firenze con la prospettiva di giocare in una squadra sempre più forte”.

Poi ha proseguito: “Mercato? Quello di gennaio è difficile. Io penso che la Fiorentina continuerà più o meno con questa rosa fino al termine del campionato”.