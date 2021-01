Flachi: “Il bicchiere è mezzo vuoto. Errori imperdonabili quelli di Pezzella e Milenkovic”

L’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno per commentare la prestazione della squadra viola nella sfida pareggiata contro il Torino. Queste le sue parole: “Io vedo il bicchiere mezzo vuoto, la Fiorentina poteva raccogliere di piu. Nel primo tempo ho visto una squadra che aveva davvero il pallino del gioco in mano, più volte ha avuto la possibilità di indirizzare la partita se solo avesse avuto maggior concentrazione sotto porta. I granata hanno approcciato la partita allo stesso modo: sono state tante le difficoltà, tanto che per gran parte della sfida sono stati in balia dei viola. Serviva approfittarne. Nella seconda frazione di gara il duo Ribery Bonaventura ha confezionato un grandissimo gol, ma è sotto gli occhi di tutti che i due cartellini rossi hanno cambiato la partita. Pezzella in difficoltà sul gol? Il capitano è da un po’ di tempo in difficolta, da attaccante confermo che sul gol di belletti ha commesso davvero un grande errori. Perdersi in area un attaccante come il Gallo, la principale fonte di gol dei granata, non è accettabile. Sono dell’idea che la sua situazione mentale stia influendo molto sul suo rendimento in campo. Anche Milenkovic ha commesso una grande ingenuità sull’esplosione, ha di fatto compromesso la partita a tutti i suoi compagni. In difesa l’unico che mi ha convinto al 100% è Martinez Quarta”.

