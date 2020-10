Flachi: “La fascia di capitano a Chiesa è un affronto per chi resta. Episodi del genere in uno spogliatoio…”

Intervenuto a Radio Bruno per commentare la sconfitta della Fiorentina di ieri sera contro la Sampdoria, l’ex attaccante viola Francesco Flachi ha voluto valutare la prestazione Kouamè e la scelta di Beppe Iachini di concedere la fascia di capitano al partente Federico Chiesa. Queste le sue parole: “L’errore di ieri sera è stato principalmente di Kouamè che è stato forse troppo frettoloso, ma anche dei compagni accanto a lui: non è possibile che nessun gli abbia detto che era da solo, avrebbe potuto stoppare la palla e concludere con tutta calma. La Fascia di capitano a Chiesa? Credo sia ingiusta una cosa del genere, se davvero alla fine dovesse andare alla Juventus, avergli concesso quest’ultimo “premio” è uno smacco ai suoi compagni di squadra. Per come la vedo io sarebbe stato giusto, ovviamente per motivi di rispetto per la maglia, di farla indossare a un giocatore sicuro di restare. Una scelta del genere, e mi riferisco al mister, è una di quelle che ti può far prendere in antipatia da parte di tutto lo spogliatoio”.

0 0 vote Article Rating