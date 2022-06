Flachi: “Non capisco perché non rinnovare Italiano, i contrattempi non fanno bene né a lui né alla Fiorentina. Dispiace per Torreira”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Non capisco questa situazione. Per quello che ha fatto e che ha dimostrato, non vedo per quale motivo Italiano non debba rimanere a Firenze. Insomma, ti ha riportato in Europa: anche raddoppiare le cifre sarebbe corretto, per gratificare il suo lavoro. Questi contrattempi non fanno bene, né a lui, né alla Fiorentina“.

Sullo spogliatoio: “Queste sono situazioni che si risolve solo l’allenatore. Un giocatore non lo guarda più di tanto, non rischia di creare alcun tipo di problema”.

Su Torreira: “C’era speranza, anche perché si è visto quanto contributo ha dato e che feeling ha avuto con la gente. Dispiace, dispiace tanto. Non è facile trovare uno come Torreira sperando che faccia addirittura meglio”.