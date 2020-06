Flachi: “Pulgar fa compitino, Chiesa deve fare di più, la Fiorentina non m’è dispiaciuta ma il problema è…”

L’ex calciatore della Fiorentina, Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno parlando della squadra viola e della sua prestazione di ieri. Su Pulgar e il centrocampo ha detto: “E’ un giocatore che fa troppo il compitino. Mi rinfranca il rendimento di Ribery. Castrovilli è da 6,5, ha avuto qualche spunto di personalità e non m’è dispiaciuto”.

E poi sul reparto offensivo: “Se andiamo a vedere, ieri Chiesa era nel suo ruolo. Non si è mai visto nel primo tempo, deve fare qualcosa in più, ha iniziato troppo tardi a far qualcosa. Ribery ha portato cose in più là davanti, ha speso energie anche inutili. La Fiorentina ha fatto fatica, insieme a Castrovilli ieri accendeva la luce. Non ho capito i cambi di Cutrone e Vlahovic negli ultimi cinque minuti, e neanche quella di Milenkovic perchè se lo porti vuol dire che è utilizzabile.

E ancora: “Non m’è dispiaciuta, il problema è quello dell’attaccante”.