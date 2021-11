Flachi: “Se prendi Mayoral non puoi tenerlo in panchina. Serve un esterno che salti l’uomo, a differenza di Sottil e Callejon”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Il Milan ha trovato il giusto modulo per far risaltare il valore dei giocatori. Inoltre Pioli ha creato un gruppo affiatato, che secondo me è la vera forza dei rossoneri oltre a quello che comunque è un ottimo gioco. Nico Gonzalez? Per Italiano sarebbe fondamentale poterlo recuperare anche solo per uno spezzone contro il Milan. E’ un giocatore determinante, quello che più di tutti prende l’iniziativa in fase offensiva”.

E poi ha aggiunto: “Problemi in difesa? Adatterei a centrale Pulgar, che avrebbe anche la capacità di impostare l’azione da dietro. Non credo che Italiano cambierà modulo, la sua squadra ha un’identità troppo precisa. Borja Mayoral? A me piace tantissimo, l’anno scorso ha dimostrato che se gioca sa fare gol. Se lo prendi lo devi far giocare, tenerlo in panchina sarebbe riduttivo. Quanto agli esterni, servono giocatori più simili a Gonzalez, cioè che sappiano saltare l’uomo al contrario di Callejon e Sottil. Orsolini? A Firenze potrebbe trovare le motivazioni per tornare quello di qualche anno fa”.