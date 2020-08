Flachi: “Viste le opzioni è giusto confermare Iachini. Per il mercato chiedo aiuto a Ribery”

L’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi questo pomeriggio è intervenuto a Radio Bruno per commentare i principali temi in casa viola. Ecco le sue parole: “Credo che nel confermare Iachini sulla panchina viola abbiano fatto la scelta giusta. Solo nel caso in cui sarebbe dovuto arrivare un allenatore importante avrei fatto diversamente, ma credo che sia giusto cosi per per quello che abbiamo visto nell’ultimo periodo: ha riunito il gruppo e ha raggiunto il risultato preposto. Iniziare la prossima stagione con un altro allenatore credo che sarebbe potuto essere un errore. Secondo me la dirigenza ha fatto le sue valutazioni e ha fatto la scelta migliore. Dopo la sosta per il Covid si è visto un gruppo più affiatato e unito, e questo ha influito molto sulla decisione. Poi ovviamente servono dei miglioramenti, dovessero arrivare i giusti giocatori credo che la Fiorentina il prossimo anno possa ambire a qualcosa di diverso. Una punta che consiglierei? Ci sono due o tre giocatori che farebbero al caso della Fiorentina: sto parlando di Vertonghen, Mandzukic e Nainngolan. Se si riesce a prendere questi 3 credo che si possa fare il gran salto di qualità. Sono arruolabili da subito, tutti in scadenza di contratto. Sicuramente l’ago della bilancia per il mercato della Fiorentina sarà Frank Ribery: il suo carisma può servire a convincere altri top player a venire a Firenze. Abbiamo visto tutti cosa stanno facendo lui e Ibrahimovic per il calcio italiano: nonostante l’età che hanno trascinano le loro squadre grazie alle giocate e al carattere”.

