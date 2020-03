Florenzi alla Fiorentina: Le condizioni economiche per poter arrivare ad un accordo con la Roma e col giocatore. Spuntano ricchi bonus

Su La Gazzetta dello Sport dunque ritrova spazio l’idea che la Fiorentina possa tornare a trattare per l’arrivo di Alessandro Florenzi in vista della prossima stagione. L’idea di Pradè, stando a quello che si legge sul quotidiano sportivo, è quella di ottenere Florenzi in prestito con diritto o, se necessario, anche con obbligo di riscatto.

Per quanto riguarda l’ingaggio, il diesse chiederà al suo pupillo di allungare l’attuale contratto fino al 2024 spalmando gli emolumenti su più anni (attualmente Florenzi prende tre milioni di euro netti a stagione). Non solo nell’accordo saranno previsti anche tutta una serie di ricchi bonus legati ai risultati.

La Fiorentina vuole tornare presto in Europa e vuole inserirsi tra le sei-sette protagoniste del campionato italiano.