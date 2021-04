Fiorentina è allarme in difesa in vista di Verona. Iachini deve fare i conti con una squalifica e con un Pezzella in bambola

Piove sul bagnato in casa Fiorentina. Sono troppi i gol presi dalla Fiorentina nelle ultime uscite. Solo nelle ultime quattro gare i viola hanno subito ben 10 reti (3 col Milan, 1 col Genoa, 3 con Atalanta e Sassuolo). Un reparto completamente sfaldato, capitanato (almeno sulla carta) da un Pezzella in pieno stato confusionale. L’argentino quest’anno ci ha abituato, purtroppo, a prestazioni ben al di sotto del giocatore carismatico che aveva raccolto l’eredità lasciatagli da capitan Astori.

Per di più per Iachini c’è un’altra tegola. Milenkovic infatti dovrà saltare per squalifica la partita di martedì contro il Verona. Il centrale serbo ha rimediato un’ammonizione per aver “sbracciato” su un contrasto aereo con Obiang. Dunque contro Juric, il tecnico gigliato dovrà fare a meno di Milenkovic che tornerà quindi nella gara casalinga contro la Juventus. Certo il rientro di Quarta tra i titolari, vedremo se Iachini darà una chance al rientrante Igor, magari lasciando schiarire le idee ad un Pezzella completamente in bambola…