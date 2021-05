“Fonseca in pole per la panchina della Fiorentina, ma l’interesse per Juric è sempre vivo”

Il momentaneo no di Gattuso alla Fiorentina ha reso ancora più complicato capire il quadro delle panchine in Serie A che si andrà a completare in vista della prossima stagione. Il nome in pole per la panchina viola al momento sembra essere quello di Paulo Fonseca, che a Roma lascerà la panchina a Mourinho. Ancora vivo l’interesse dei viola anche per Ivan Juric, che è destinato a lasciare Verona e con il quale i contatti con società gigliata son stati avviati nel recente passato. A riportarlo è SportMediaset