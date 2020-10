Fonseca: “La Fiorentina è una grande squadra e può arrivare tra le prime sette. Ribery? Non conta l’età ma la condizione fisica”

Conferenza stampa anche per il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, che ha parlato così di Ribery e della Fiorentina: “Non conta l’età di un calciatore, si vede la qualità. Vedo tanti giocatori di 33-34 anni ma sono di qualità, non bisogna guardare l’età ma la condizione fisica. La Fiorentina? E’ una grande squadra, hanno preso molti giocatori di qualità, molti giocatori con esperienza. Hanno molte soluzioni, giocano molto bene e sarà una partita difficile. La Fiorentina, per me, può arrivare tra le prime 7″.

