Fontana: “Torreira è stato importantissimo, ma sarà trovato il sostituto ideale”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Gaetano Fontana ha parlato a Radio Sportiva: “Torreira, se non verrà riscattato, sarà sostituito con l’uomo ideale dalla Fiorentina e da Italiano, ne sono convinto. C’è da dire che è stato importantissimo per questa squadra. Ha segnato anche tanti gol per la posizione che occupa in campo, ovvero il play. E comunque è più nuovo, diverso dal regista classico; lui, insieme a tanti altri, è la prova che i ruoli di una volta non esistono più. Insieme a tutta la Fiorentina, è stata una piacevole scoperta che dà merito al lavoro di tutti”.