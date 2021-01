Le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina-Cagliari: Prandelli sceglie Pulgar e Callejon per il solito 3-5-2. Lirola neppure in panchina

Alle 18 al Franchi si sfideranno Fiorentina e Cagliari, in una partita che servirà ad entrambe per uscire dalla zona retrocessione. Prandelli sceglie Pulgar e Callejon per sostituire lo squalificato Castrovilli e un Ribery in fase di recupero. Il modulo dovrebbe essere il solito 3-5-2, con l’andaluso a supportare Vlahovic. Da segnalare Lirola escluso persino dalla panchina, chiaro segno che il giocatore con ogni probabilità lascerà Firenze.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Callejon, Vlahovic. All. Prandelli

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin; Oliva, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco