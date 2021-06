Foschi: “Barone non può fare quello che sta facendo. Ribery? Tempo scaduto, che nessuno si offenda”

Il dirigente sportivo Rino Foschi è intervenuto a Lady Radio per parlare delle ultime questioni in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Tra due o tre anni Italiano potrebbe fare al caso della Fiorentina. Con la squadra che ha adesso non so quanti risultati possa fare. Ha dimostrato di avere gli attributi. In società c’è qualcosa che non va. Pradé non è stupido se gli affianchi un direttore generale esperto. Barone non può fare quello che sta facendo adesso, che faccia l’uomo di Commisso. Ribery? Il tempo è scaduto, nessuno si deve offendere se c’è da tagliare sugli ingaggi”.