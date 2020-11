Fossi a FN: “Sul fronte STADIO, la politica ha dato un segnale unitario. Campi Bisenzio c’è, adesso tutto nelle mani della Fiorentina”

Il tema STADIO torna prepotentemente ogni volta che si torna a parlare delle ambizioni future della Fiorentina di Commisso. La redazione di Fiorentinanews.com in merito ha intervistato il primo cittadino di Campi Bisenzio Emiliano Fossi.

Sindaco, innanzitutto quanto è importante aver raggiunto un accordo di “pace” con il Comune di Firenze per la questione Stadio?

“C’è stata una fase di incomprensioni e di relativa preoccupazione da parte del Sindaco di Firenze Dario Nardella ma non c’è mai stato niente di personale nella vicenda. C’era stato un po’ di nervosismo ma ovviamente il tutto è stato superato perché i rapporti e i contatti ci sono sempre stati così come la stima che c’è da sempre. La politica ha dato un segnale unitario”.

Lei ha sempre ripetuto che la priorità resta al Comune di Firenze e ad un eventuale restyling del Franchi. Ma Campi resta comunque un’alternativa concreta…

“Si, Campi c’è e c’è sempre stata. Penso che sia importante far realizzare lo STADIO alla Fiorentina perché serve per far realizzare il salto di qualità al club viola. E’ giusto che Firenze e l’area metropolitana abbiano le possibilità di poter realizzare questa infrastruttura. L’opzione Campi Bisenzio è una realtà che può permettere di non lasciarci sfuggire questa grande opportunità. Il segnale che arriva dalla politica fiorentina è che le due realtà mettono tutto nelle mani del club viola per dare la possibilità di arrivare in fondo”.