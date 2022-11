Gabriel Omar Batistuta, ex bandiera della Fiorentina, è presente in Qatar per seguire i Mondiali 2022. Non solo calcio per lui, come mostrato in una foto postata da pochi minuti sui propri profili social. L’ex attaccante viola si è concesso una partita di padel in compagnia di due ex colleghi come Ronaldo e Patrick Kluivert.

