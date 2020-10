Il difensore della Fiorentina, Martin Caceres ha lodato su Instagram il compagno Gaetano Castrovilli scrivendo: “Vivere in compagnia del talento è come avere un amico esigente, uno che aiuta ma no smette mai di chiedere”

Un elogio ad un giovane compagno che, col dieci sulle spalle, sta decidendo partite con gol e assist.