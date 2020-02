FOTO FN – Il cuore viola Elena Linari ripercorre la propria carriera nella sua Firenze

Si è volto al Tuscany Hall di Firenze un evento dove Elena Linari, calciatrice fiorentina classe 1994 ha ripercorso le tappe della sua carriera. Dapprima il Firenze, poi Brescia, Fiorentina Women’s e infine Atletico Madrid, squadra in cui milita attualmente. Inoltre, più di 60 presenze in Nazionale azzurra con la quale è stata protagonista all’ultimo Mondiale. La Linari può vantare un palmares di tutto rispetto con 3 Scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane e un campionato spagnolo. Nell’occasione, è stato presentato anche il nuovo sito ufficiale della calciatrice. Presenti tante giocatrici della Fiorentina, alcune del Napoli e un dirigente dell’Atletico Madrid, oltre che due ex allenatori della Linari quali Fattori e Desolati. Ecco alcune foto realizzata da Fiorentinanews.com sul luogo dell’evento: