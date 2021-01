FOTO FN: Joe Barone intanto va a vedere l’Empoli insieme a Corsi e Ricci segna davanti ai suoi occhi

Presenza inattesa al “Castellani” di Empoli in questa serata di gennaio: c’è Joe Barone a vedere gli azzurri di Alessio Dionisi, che nello scontro diretto stanno travolgendo la Salernitana per 4-0. Tutto nel primo tempo, con la prima rete segnata proprio da quel Samuele Ricci, seguitissimo dalla Fiorentina. Poi a rete anche Stulac, Mancuso e Parisi: chissà che per il centrocampista classe 2001 non possa esserci qualche novità nei prossimi giorni.

