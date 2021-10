FOTO – Il ct della Nazionale Roberto Mancini a Pisa per vedere da vicino Lucca

C’è un osservatore d’eccezione quest’oggi all’Arena Garibaldi di Pisa. Trattasi del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, giunto allo stadio per monitorare la prestazione di Lorenzo Lucca contro il Pordenone.

L’attaccante come sappiamo sta facendo grandi cose ed è stato accostato anche alla Fiorentina, nell’ottica della necessità di prendere un nuovo attaccante. Mancini non poteva non notarlo, e chissà che per il giovane centravanti non possa arrivare presto una convocazione in Nazionale…