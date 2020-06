Insieme a Borja Valero, Gonzalo aveva rappresentato la rinascita della Fiorentina nel 2012: i due sono stati compagni per 5 anni in maglia viola e il “sindaco” ha voluto celebrare così il giorno del ritiro del suo ex capitano: “Si ritira un grande, è stato un piacere giocarci insieme. In bocca al lupo per tutto”.

0 0 vote Article Rating