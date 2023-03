FOTO – Intanto i tifosi del Lech Poznań distruggono il settore ospiti dello stadio del Widzew Łódź

Vittoria e distruzione per i tifosi del Lech Poznan a Lodz, città polacca dove la prossima avversaria della Fiorentina in Conference League era in trasferta per l’ultima partita di campionato prima della sosta per le nazionali.

I tifosi del Lech, non propriamente tra i più tranquilli del panorama europeo, hanno completamente sfasciato il settore ospiti dello stadio del Widzew Łódź. Con la speranza che a Firenze il clima sia più disteso, queste sono le foto scattate dal giornalista Marcin Szypszak: