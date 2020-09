FOTO: Larissa Iapichino è maggiorenne e la Fiorentina la omaggia così

Già ora a 18 anni è una delle atlete di punta del panorama italiano: Larissa Iapichino, figlia di Gianni Iapichino e Fiona May, è campionessa italiana di salto in lungo e anche tifosa viola. Anche per questo la Fiorentina l’ha omaggiata con una maglia speciale, in versione stagione 2020/21: la Iapichino è diventata maggiorenne lo scorso 18 luglio, quando ancora il nuovo kit non era stato presentato. Per questo il regalo è arrivato con un po’ di ritardo:

