Emergenza o non emergenza, Martin Caceres non perde le sue abitudini sudamericane e soprattutto l’affezione al classico Mate, la bevanda che va tanto di moda in quella parte del mondo. Il difensore della Fiorentina si gode il Mate a poche ore dalla partenza per Udine, immortalandosi con i suoi classici occhiali da sole, molto stilosi o quantomeno dalla forma molto particolare.