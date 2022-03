FOTO – Odriozola ancora alla scoperta di Firenze: dopo il David, si gode il tramonto sulla città

Firenze è sempre più innamorata di Alvaro Odriozola, ma il sentimento è reciproco. L’esterno della Fiorentina, dopo quella che lo ritrae di fronte al David di Michelangelo, ha pubblicato su Instagram un’altra foto artistica.

Lui con i gomiti poggiati, lo sguardo pensante. Dietro il campanile di Giotto e un meraviglioso tramonto, con la scritta “Sunset over Florence” in didascalia. Che dire: visto che Firenze ha conquistato così tanto Odriozola, non resta che sperare possa essere la città del suo futuro.