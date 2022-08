FOTO – Pezzella e Joaquin ritrovano tra i sorrisi lo staff della Fiorentina

Ieri sera non si giocava soltanto l’amichevole tra Fiorentina e Betis. Era anche un tuffo nel passato viola per gli ex German Pezzella e Joaquin, giocatori molto amati dalle parti di Firenze. I due hanno lasciato un segno indelebile anche nello spogliatoio, in particolare nello staff tecnico, che ieri ha potuto riabbracciare i due calciatori.

Nella stories di Instagram postata da Pezzella, infatti, si vede il vecchio capitano viola in posa e sorridente insieme allo staff tecnico della Fiorentina e all’altro grande ex Joaquin. La didascalia della foto è affettuosa: “Amici miei”. Ecco la foto dagli spogliatoi del Benito Villamarin: