Fratini: “Marchetti del Cittadella potrebbe essere un candidato a DS della Fiorentina. Un nuovo attaccante? I viola aspettano a gloria di sapere che fine farà Pedro, ma Vardy…”

L’intermediario di mercato, Michele Fratini, intervenuto su CasaViola Più, trasmissione andata in onda ieri sera su FirenzeViolaSuperSport Più e Fiorentinanews.com, è stato stuzzicato sulla questione direttore sportivo della Fiorentina: “Non mi piace partecipare molto il terno al lotto dei nomi – ha detto Fratini – Pradè ha ricevuto la fiducia da parte di Commisso ed è giusto che faccia il proprio lavoro. Però posso dire che c’è una figura che ancora non è emersa molto nelle cronache che è quella di Marchetti del Cittadella. E’ uno che fa crescere i giovani e che sta ottenendo risultati importanti in una realtà piccola, tutti parlano molto bene di lui”.

Nel prossimo mercato invernale, i viola potrebbero intervenire in attacco: “La Fiorentina aspetta a gloria di sapere che fine farà Pedro e potrebbe reinvestire quei soldi. E’ un passaggio non marginale. Ma perché non puntare su Vardy del Leicester? E’ un giocatore completo che vogliono in tanti. Costa? Vero, ma ci hanno detto che non ci sono problemi da questo punto di vista, quindi…”.

DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola Più, si parla del momento di crisi della Fiorentina e della prossima partita con il Genoa. Ospiti d’eccezione in collegamento