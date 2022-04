Frey annuncia il suo ritorno al Franchi citando Ulisse FOTO

Domani dopo tanto tempo, in occasione del derby tra Fiorentina e Empoli in programma alle ore 12.30, l’ex portiere viola Sebastian Frey tornerà ad assistere ad una partita dei viola allo Stadio Franchi. Il francese, che da sempre è molto legato alla maglia viola ed all città di Firenze, ha annunciato così il suo ritorno: “Percorrere il tunnel passo dopo passo e avvicinarsi sempre più alla luce del suo fondo. Attratto dal canto dei tifosi come Ulisse alle Sirene, ti ritrovi a passeggiare sul prato verse e a canticchiare insieme a tutti i sostenitori viola. L’imperativo è sempre stato lo stesso: NON DELUDERLI!”

Questo il post pubblicato dall’ex portier sul proprio profilo Instagram: