Frey: “Hanno fatto bene a dare la fascia a Ribery, la Fiorentina deve puntare all’Europa. Chiesa? Il suo caso dura da troppo tempo…”

Al Brivido Sportivo, l’ex numero uno viola Sebastien Frey ha parlato anche in vista di una gara da doppio ex come quella di stasera tra Fiorentina e Inter, tracciando lo scenario a cui deve ambire la formazione di Iachini: “Questa squadra può e deve puntare all’Europa, la Fiorentina deve tornare dove stavamo noi. Buona partenza con il Torino? Davvero, era importante partire con il passo giusto. Sono sincero, per impegni personali non ho potuto seguire la diretta della partita, però mi sono documentato. Una bella Fiorentina, convincente, e poi ho portato fortuna a Castrovilli… Gli ho scritto un sms prima della partita per fargli un grande in bocca al lupo. Gaetano ha fatto il gol-partita, allora gli ho mandato un altro messaggio e lui ridendo mi ha detto: ‘Seba, bisogna che tu mi scriva sempre… Ribery? Con Franck ci sentiamo spesso, siamo amici da tanti anni, ci siamo incrociati anche in Nazionale. C’è poco da dire di lui che non sia stato già detto, un Fenomeno. Un esempio per i giovani e non solo. Uno come Ribery fa crescere tutti, hanno fatto bene a dargli la fascia. Cosa manca sul mercato? E’ ancora lungo, finirà il 5 ottobre. Il presidente è stato chiaro, se ci saranno delle occasioni valide la Fiorentina saprà coglierle. Rocco è un vincente, non dimentichiamolo mai. Se c’è da fare uno scatto in avanti lui lo fa. Caso Chiesa? Dura da troppo tempo… in un senso o in un altro devono trovare in fretta una soluzione, non è più pensabile trascinarlo ancora. Anche per il bene del ragazzo, per la sua serenità e per quella di tutti gli attori di questa vicenda. Il mio sogno? Se devo rientrare nel calcio, voglio solo la Fiorentina, altrimenti mi dedico ad altre attività. Ho un Academy da portare avanti, certo che tornare a Firenze mi piacerebbe molto…”.

0 0 vote Article Rating