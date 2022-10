Frey: “Un onore essere il primo della mia generazione a entrare nella Hall of Fame viola. Ho dato tutto per Firenze e la Fiorentina”

Farà il suo ingresso nella Hall of Fame della Fiorentina nei prossimi giorni, Sebastien Frey, numero uno viola tra il 2005 e il 2011: il francese è sempre rimasto in orbita viola anche solo come tifoso, tornando diverse volte a Firenze anche per seguire i match della squadra viola. Non poteva che arrivare il commento entusiasta via social: “È un onore, un’emozione incredibile entrare a far parte della storia della Fiorentina. Ho dato tutto me stesso per questa maglia, per i tifosi e per la Città. Essere il primo giocatore Viola della mia generazione ad essere inserito nella Hall of Fame ha un valore doppio, mi riempie di orgoglio. Grazie ancora al Museo Fiorentina per questo riconoscimento, non vedo l’ora di ritirarlo il 24 Ottobre”.

