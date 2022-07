Frison fuori dai convocati per Moena? Il motivo c’è. Il giovane difensore in procinto di partire

Tra i convocati della Fiorentina per la prima parte di preparazione non c’è Filippo Frison. Questo perché il difensore, classe 2002, che è stato protagonista nelle ultime due vittorie in Coppa Italia Primavera, non rimarrà a Firenze nella prossima stagione.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, per lui si prospetta un anno di prestito in Serie C per farsi le ossa. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà la sua prossima destinazione.

Nell’ultima stagione con la squadra di Aquilani, Frison ha collezionato 31 presenze e 1 gol. Per lui anche 4 convocazioni con la Prima Squadra, senza però mai trovare l’esordio.