Galbiati: “La società deve decidere se puntare sui giovani oppure no. In campionato difficile rientrare nella corsa europea per la Fiorentina. Aquilani mister? Sarebbe un salto nel buio”

Ex difensore e dirigente viola, Roberto Galbiati a Lady Radio ha parlato diffusamente di Fiorentina toccando vari temi: “Guarderei più con attenzione a Milenkovic su cui aveva messo gli occhi l’Inter piuttosto che ai possibili obiettivi in entrata. Le punte? Pensavo che Jovic facesse molto di più. Ha delle potenzialità importanti e tutti pensavamo di vedere un altro tipo di calciatore. Siamo però in corsa in Coppa Italia e conference e speriamo in queste, in campionato per l’Europa credo sia difficile rientrare nei giochi. La vedo difficile con la Lazio, e molto. La squadra ha capito cosa vuole Sarri e sa farlo anche senza immobile. È una situazione assai complessa per la squadra di Italiano”.

Sul settore giovanile ed Aquilani: “Ormai da anni la Fiorentina con Aquilani nelle coppe è sempre protagonista. Se si arriva a questi livelli vuol dire che ci sono giocatori importanti. Ca capito cosa viole la società, se farli giocare o mandarli in prestito. Anche per Aquilani forse è il momento di fare il salto, credo che sia un profilo emergente. Fiorentina? Sarebbe un salto nel buio, perchè non ha esperienza, non perchè non sia bravo. Iniziare subito in Serie A sarebbe un po’ esagerato, credo sarebbe meglio per lui fare esperienza e poi valutare il futuro”.