Galli: “Cederei Chiesa e prenderei Mandzukic. Su Commisso…”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, ecco i passaggi fondamentali delle due dichiarazioni: “Mi piace l’entusiasmo della proprietà, per Commisso è un po’ l’anno zero e spero che le istituzioni locali non gli leghino le mani per Stadio e Centro Sportivo. Chiesa? Ora va lasciato andare, i suoi soldi possono servire a costruire una squadra più forte. Centravanti? Avrei preso ieri Mandzukic, mi piacciono Thuram e Piatek, l’importante è che abbiano la fame di vincere come Ribery”.

