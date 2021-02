Galli: “Commisso risentito per la programmazione? Se anche Prandelli dice lo stesso, forse qualche errore è stato fatto”

Nel giorno dopo il ritorno alla vittoria della Fiorentina, l’ex viola Giovanni Galli si è espresso così a Lady Radio: “Non è che sia successo chissà cosa tra primo e secondo tempo, inizialmente la Fiorentina ha subito lo Spezia che comunque non si è reso così pericoloso. Fino al gol di Vlahovic, che è stata una giocata estemporanea, la partita non si era incanalata. Mi è piaciuta ovviamente da lì in poi, la palla ha viaggiato più velocemente ma la mezz’ora finale mette al riparo un po’ da tutte le problematiche. Da ora in avanti si può iniziare a valutare bene quello che dovrà essere il futuro, per quel che riguarda la società, la guida tecnica e i giocatori. Vlahovic titolare? Ma certo che deve essere lui, ma non deve rimanere da solo. Servono altri due attaccanti, Kouame è ancora un punto interrogativo. Serve magari un giocatore che gli giochi accanto e lo valorizzi ancora di più, Vlahovic deve essere uno dei 15-20 titolari della prossima Fiorentina“.

Una battuta poi su Castrovilli, subentrante che ha cambiato la partita: “E’ entrato benissimo e il messaggio è bello. Deve essere quello di chi entra dalla panchina, che non deve sentirsi escluso ma essere un titolare aggiunto. E bene anche Eysseric, darei invece una ‘zuppa’ ad Amrabat, perché uscendo in quel modo ha mancato di rispetto soprattutto al compagno che stava entrando”.

Infine una battuta sulle parole di Commisso, relativamente alla programmazione: “Mi sembra che ieri sera Prandelli abbia detto le stesse cose, per cui vuol dire che qualcosa di sbagliato c’era. Un po’ di calcio e di esperienze penso di averle vissute, rispetto tantissimo signor Commisso ma mi sembra strano che ci si debba mascherare dietro a quello che dicono opinionisti e giornalisti. Noi siamo qui per criticare, non per affondare. Se poi uno vuole continuare a fare errori, i soldi in fin dei conti sono suoi…”.