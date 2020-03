Galli: “Confermare Lirola e Dalbert e metterli in una difesa a quattro non è pensabile”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, è intervenuto a Lady Radio: “L’Italia è un controsenso continuo. Non c’è una legislazione precisa con delle regole altrettanto precise. La notizia che mi ha preoccupato ieri sera è che in Cina sembra ci sia stata una ricaduta su pazienti già positivi al Coronavirus: nessuno sa se e come si può ripresentare. Fiorentina del futuro? Confermare Lirola e Dalbert e metterli in una difesa a quattro non è pensabile. Andrebbero alternati con un profilo che garantisca maggiore fase difensiva rispetto a loro due. Per il ripristino dei campionati sarà davvero difficile, ma dovranno pensare a delle soluzioni per delle squadre come il Benevento in B e il Monza in C che hanno praticamente già vinto”.