Galli: “Cutrone ok, ma c’è da capire cosa sarà nella progettualità della Fiorentina. Attenzione a sbagliare su Pedro”

Giovanni Galli, ex giocatore della Fiorentina oggi opinionista, ha parlato a Lady Radio: “Cutrone? La sua caratteristica è quella di avere fame. Quando giocava nel Milan, si percepiva proprio quello: un giocatore che lotta sempre, pronto ad approfittare di ogni pallone per far gol. E’ un ragazzo interessante, c’è soltanto da capire se nella progettualità della Fiorentina sarà un calciatore importante o una toppa in vista di altri acquisti. C’è bisogno di calciatori con fame e motivazione, oltre che di qualità. La prima cosa che deve fare Iachini in questo momento è valutare i giocatori in rosa, dopodiché si prendono delle decisione definitive che possono portare la Fiorentina ad uscire dalla situazione difficile. Vlahovic? E’ un progetto di centravanti importante, ma non è ancora fatto. Non ha ancora compiuto venti anni, è impensabile che sia già pronto. Attenzione a fare errori su Pedro: se Iachini dice che non è pronto, è bene cederlo in prestito. Boateng? Il campo lo ha bocciato clamorosamente: non ha le caratteristiche per fare l’attaccante centrale. Il mercato non offre molto, è questo il problema. Piatek? Ci sarebbe da capire se viene a Firenze convinto che sia una tappa importante della sua carriera”.