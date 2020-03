Galli: “I più pericolosi ora sono quelli che pensano al proprio orticello, ma come si fa a dire le cose di Lotito o di Boris Johnson?”

A Lady Radio la testimonianza dell’ex viola Giovanni Galli riparte dalle prese di posizione di Lotito relativamente alla volontà di far allenare la sua squadra: “La cosa più grave e pericolosa in questo momento sono coloro che riguardano il proprio orticello e il proprio interesse, invece della necessità di tutta la nazione e dell’umanità. Abbiamo visto cosa sta succedendo in America o quello che ha detto il primo ministro inglese, sull’immunità di gregge a scapito di qualche migliaio di persone… ma come si può fare a pensare e dire una cosa del genere. Viviamo una realtà completamente diversa, non veder passare auto o contarle sulle dita di una mano è veramente allucinante. Ci dobbiamo adeguare ai consigli e alle imposizioni per il bene della comunità. I calciatori non possono essere immuni da questa situazione, ci si è arrivati con un po’ di ritardo, mi auguro che al più presto si possa superare l’emergenza e finire le varie stagioni, senza arroccarsi all’esigenza di un Europeo che si può spostare benissimo all’anno prossimo”.