Galli: “Iachini è arrivato ad un punto di non ritorno. Fiorentina imbarazzante, mi sono addormentato a vederla”

La partita tra Roma e Fiorentina si porta dietro molte critiche. Critiche ovviamente sulla prestazione della squadra: “Dal gol di Spinazzola in avanti i viola sono stati imbarazzanti – ha detto l’ex portiere e dirigente gigliato, Giovanni Galli, a Lady Radio – Una Fiorentina che mi ha fatto appisolare. Poche idee, poche certezze e ha perso entusiasmo. Se metti insieme tutto questo diventa una squadra triste. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno e lo dico con dispiacere per Iachini e la sua professionalità. Non ci sono giocatori, tranne Ribery, che possono prendere per mano questa squadra e Beppe non riesce a mettere la sua coperta su questa formazione: se copre da una parte, la scopre dall’altra”.

