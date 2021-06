Galli: “La Fiorentina deve avere la forza di difendere Italiano. Bisogna tenere la lingua a posto e non addossargli responsabilità superiori a quelle che ha”

L’ex direttore sportivo e portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, su Lady Radio ha commentato il possibile approdo di Vincenzo Italiano a Firenze.

“Andiamo a prendere un allenatore tosto – ha detto – preparato, che ha fatto bene negli ultimi tre campionati. Speriamo che arrivi, ma soprattutto speriamo che rimanga. Firenze non è Trapani e non è Spezia e le difficoltà per lui saranno superiori. Io parlavo di Benitez come tecnico ideale a suo tempo e in questi momenti di emergenza di Ranieri. Se abbiamo fiducia in questo allenatore, bisogna tenere la lingua a posto e non addossargli responsabilità superiori a quelle che già ha. Bisogna difenderlo e i primi a farlo devono essere i componenti della società”.

Sempre su Italiano, Galli ha aggiunto: “E’ un maniacale nel proprio lavoro. Le sue squadre hanno qualche sofferenza all’inizio, anche perché per raggiungere l’intensità che lui chiede, devono lavorare tanto, ma finiscono i campionati in crescendo. L’anno scorso ha fatto un rush finale importante che ha consentito alla squadra di salvarsi”.