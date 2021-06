Galli: “Ribery? I giocatori non devono avere la maglia da titolare garantita per il loro passato. Ragionamento Gattuso coerente e onesto e la storia vale anche per Vlahovic”

L’ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha parlato della questione Ribery e del fatto che il nuovo allenatore gigliato è stato chiaro nei confronti del francese: “Il ragionamento di Gattuso è coerente e onesto. Lui è l’allenatore e lui fa le scelte. I giocatori non devono avere una maglia da titolare per ordine che arriva dall’alto o da qualche altra parte. Anche a Vlahovic dirà di doversi allenare bene per giocare e non solo perché l’anno precedente ha fatto 21 gol”.

E ancora: “Lui è sopra a tutta la struttura e lui deve decidere e i giocatori devono stare a disposizione. Ribery, grande campione, parte eventualmente alla pari con tutti gli altri. Lo storico non lo autorizza a giocare titolare tutte le partite per questo sarebbe un qualcosa che squalificherebbe l’allenatore all’interno dello spogliatoio”.