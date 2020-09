Galliani: “Boateng al Monza è stato un grande sforzo di Berlusconi”

L’Amministratore Delegato del Milan, Adriano Galliani è intervenuto su Monza-News parlando della acquisto di Kevin Prince Boateng dalla Fiorentina: “Quella per Boateng è stata una trattativa nata e condotta alcuni giorni fa e siamo riusciti a portarla a termine grazie all’ennesimo sforzo economico del nostro presidente Silvio Berlusconi e alle mie conoscenze“Era un’idea che avevo da tempo e l’abbiamo portata avanti. Prince arriva a titolo definitivo, firma un contratto per quest’anno che si rinnoverà fino al 2022 in caso di serie A. Non è stato semplice ma quando ti muovi con alle spalle uno come Silvio Berlusconi le cose diventano più accessibili”.

