Galloppa: “In U17 c’è un gruppo affiatato, tanti ragazzi tifano Fiorentina. C’è un grande senso di appartenenza”

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina U17, ha parlato ai canali social della società viola. Queste le sue parole sulla squadra e sul giovane gruppo gigliato: “Siamo partiti forte, peccato il pareggio a Spezia che abbiamo subito all’ultimo minuto. Stiamo facendo bene e abbiamo fatto tanti gol. Il gruppo è compatto, si conoscono da tanti anni con tanti toscani. In molti tifano Fiorentina e quindi c’è tanta appartenenza. Ci sono 2 o 3 ragazzi piccolini, ma con una qualità immensa. Dobbiamo spingere e continuare così”.

E ancora: “Stare più anni qui alla Fiorentina aiuta il confronto anche con gli altri tecnici. Stiamo crescendo molto, in attesa del Viola Park. Sarà emozionante entrare in un posto del genere, non ho mai visto nulla di simile in vita mia. Sarà un motivo in più per chi viene e per chi rimane per sentirsi ancora più parte di questa società”.