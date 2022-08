Gasperini vuole un ex obiettivo di Fiorentina e Milan

Dopo aver chiuso per il trasferimento di Hojlund, l’Atalanta continua a dimostrarsi una delle squadre tra le più attive in fase di mercato. La rivoluzione in atto da parte di Gasperini necessita ancora di qualche pedina, ed è per questo che la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un centrocampista per completare lo scacchiere del tecnico di Grugliasco. Tra i profili sondati c’è anche quello di un ex obiettivo della Fiorentina, cercato dai viola prima dell’arrivo di Antonin Barak dal Verona.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da TMW la Dea si starebbe muovendo concretamente per portare a Bergamo il centrocampista del Wolfsburg Aster Vranckx, seguito appunto dai viola e dal Milan di Stefano Pioli. Il classe 2002 è ormai fuori dai piani del club tedesco, che lo ha messo a tutti gli effetti in vendita. L’offerta presentata si basa su un prestito oneroso annuale con diritto di riscatto per una cifra attorno ai 10 milioni a favore dei nerazzurri.