Gattuso: “Alleno da otto anni e non ho mai acquistato un giocatore di Mendes. Lo rispetto e sono suo amico: il problema ce l’avete voi”

L’ex (si fa per dire) allenatore della Fiorentina, Gennaro Gattuso, nella sua conferenza stampa di presentazione al Valencia, ha parlato anche del suo rapporto con Jorge Mendes, suo procuratore e principale motivo di rottura per la fine del rapporto con Commisso.

“Faccio l’allenatore da otto anni e non ho mai preso un calciatore di Jorge Mendes. Ho un rispetto incredibile per lui, un uomo di calcio e un amico. Ma non ho mai fatto un’operazione né al Milan né al Napoli. Poi se essere amico di Mendes e rispettare Jorge è un problema, il problema è vostro, non mio. Io non ho fatto nessuna trattativa con Mendes”.